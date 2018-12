USA: 45 ans de prison pour un patron d'une mafia d'ex-URSS

(Belga) Razhden Shulaya, responsable d'une vaste organisation mafieuse aux membres originaires de l'ex-URSS, a été condamné mercredi à 45 ans de prison, a indiqué un procureur fédéral de Manhattan, à New York.

L'organisation dirigée par M. Shulaya, Shulaya Enterprise, appartenait à la confrérie criminelle Vory v Zakone, littéralement "les voleurs dans la loi", une organisation ultra-hiérarchisée, héritée de l'époque soviétique, et dont plusieurs membres ont aussi été condamnés récemment en France. Ancrée dans le quartier de Brooklyn, Shulaya Enterprise avait de multiples activités illicites, selon la justice américaine: jeux d'argent, usurpations d'identité, fraudes aux cartes de crédit, extorsions, blanchiment d'argent, pots-de vin ou gestion d'une maison de passe. Razhden Shulaya, 41 ans, originaire de Saint-Petersbourg, supervisait et participait directement à de nombreux actes de racket ou de violence, ce dont il était fier, selon les témoignages au procès. Des photos avaient notamment montré comment il avait brutalement attaqué un de ses lieutenants tombé en disgrâce. "Shulaya, +voleur dans la loi+, est un voleur confirmé et a été à juste titre condamné à une lourde peine", a déclaré le procureur fédéral de Manhattan, Geoffrey Berman, dans un communiqué après le prononcé de la sentence. Shulaya Enterprise, dont 34 membres présumés avaient été cueillis par la police new-yorkaise en juin 2017, avait gardé des liens avec les pays d'origine de ses membres, comme la Géorgie, l'Ukraine ou la Russie: ils s'y rendaient régulièrement, avaient des associés et envoyaient de l'argent, selon le procureur. A New York, Shulaya était particulièrement actif à Brighton Beach, un quartier de Brooklyn à forte population russophone. Mais son réseau avait aussi des activités en Pennsylvanie, dans le Nevada, et dans d'autres pays. Razhden Shulaya avait été jugé coupable en juin de racket et de quatre autres chefs d'accusation. En septembre, celui qui avait été identifié comme son principal homme de main, le champion de boxe géorgien Advantil Khurtsidze, parfois surnommé "mini Mike Tyson" et jugé lui coupable de deux chefs d'accusation au procès, avait été condamné à 10 ans par la justice américaine. (Belga)