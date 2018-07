USA: 57 jeunes enfants retrouvent leurs parents, des dizaines restent séparés

Un enfant hondurien et sa mère à Brownsville au Texas, le 25 juin 2018 SPENCER PLATT

Les autorités américaines ont réuni 57 enfants de moins de cinq ans avec leurs parents ayant traversé la frontière illégalement mais plus d'une quarantaine de cette même tranche d'âge étaient toujours séparés de leurs proches, au-delà du délai fixé par un tribunal, a indiqué jeudi la Maison Blanche.

Le gouvernement a été vivement critiqué, aux États-Unis et à l'étranger, pour avoir séparé les enfants de leurs parents sans-papiers qui traversaient la frontière avec le Mexique.

Le président américain est sous pression depuis plusieurs semaines pour réunir entre 2.000 et 3.000 enfants séparés de leurs familles dans le cadre de sa politique de "tolérance zéro" sur l'immigration illégale.

Un juge avait ordonné aux autorités de réunir tous les enfants de moins de cinq ans avec leurs familles d'ici le 10 juillet, un juge accordant par la suite un délai.

Mais sur les 103 enfants de cette catégorie d'âge, seuls 57 avaient retrouvé leurs proches jeudi matin selon le décompte du département à la Sécurité intérieure (DHS) et du ministère de la Santé (HHS).

Les 46 autres enfants ont été considérés comme "inéligibles" en raison de multiples motifs d’inquiétude concernant leurs tuteurs.

Onze adultes ont par exemple des antécédents criminels graves comme des condamnations pour meurtre, cruauté envers les enfants et trafic ou violence domestique.

Sept adultes ne sont pas parents de ces enfants et 12 parents ont déjà été expulsés du territoire, selon les autorités.

Un enfant de moins de cinq ans est détenu depuis plus d'un an car la localisation des parents n'est pas connue précise le DHS. Un autre a un parent avec une maladie contagieuse, et un autre a été abusé par un proche.

Les autorités américaines ont indiqué chercher des tuteurs appropriés pour les enfants qui restaient détenus.

"Les procédures minutieuses de contrôle de nos agences ont aidé à empêcher la réunification d'enfants avec un meurtrier présumé, un adulte condamné pour cruauté envers un enfant, et des adultes identifiés comme n'étant pas le parent de l'enfant", estiment les dirigeants du DHS, du HHS et le ministre de la justice dans un communiqué conjoint annonçant les réunifications.

Les démocrates ont critiqué à répétition cette politique à la frontière.

"Il est clair que les enfants ont été séparés de leurs parents avec absolument aucun plan pour les réunir et cela a conduit à un désastre indescriptible pour les vies de milliers d'enfants et de leurs parents", a estimé la sénatrice de Californie Dianne Feinstein.