USA: Accord de principe pour éviter un nouveau "shutdown"

(Belga) Les parlementaires américains ont trouvé un accord de principe permettant d'éviter une nouvelle paralysie partielle des administrations des Etats-Unis à la fin de la semaine, ont annoncé lundi soir des sénateurs à l'issue d'une réunion de négociation, cités par les médias américains.

"Nous avons trouvé un accord", a déclaré l'un des principaux négociateurs républicains, le sénateur Richard Shelby, cité par CNN. Aucun détail n'a été donné sur le contenu de cet accord, qui doit encore être approuvé par la Maison Blanche. Les démocrates et Donald Trump s'affrontent depuis des semaines autour du financement d'un mur à la frontière avec le Mexique, réclamé par le président américain. Le 25 janvier, après plus d'un mois de paralysie partielle des administrations américaines, un accord avait été trouvé pour mettre fin au plus long "shutdown" de l'histoire des Etats-Unis, mais il ne prévoyait un financement des services fédéraux concernés que jusqu'à vendredi, le 15 février. (Belga)