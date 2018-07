Stormy Daniels, actrice porno et ex-maîtresse présumée de Trump, interpellée dans un club de strip-tease

L'actrice de films pornographiques Stormy Daniels, actuellement en litige judiciaire avec Donald Trump, a été arrêtée dans la nuit de mercredi à jeudi dans un club de strip-tease de l'Ohio où elle se produisait, accusée "d'attouchements" sur des clients, selon la police. Poursuivie pour "activité sexuelle illégale", elle a été libérée après avoir payé une caution d'environ 6.000 dollars, selon un document judiciaire.



"C'est un coup monté pour des raisons politiques. Cela montre (que la partie adverse) est désespérée. Nous combattrons ces accusations bidon", a affirmé sur Twitter son avocat, Michael Avenatti, qui la représente dans l'affaire l'opposant à M. Trump, avec qui elle assure avoir eu une liaison.





Des policiers cachés parmi les clients

Stormy Daniels avait commencé sa prestation au Sirens Gentlemen's club, dans la ville de Columbus, vers 23H30 mercredi. "Pendant sa performance, après avoir ôté son haut et exposé ses seins, elle a commencé à amener de force les têtes des clients dans sa poitrine et utilisant ses seins nus pour gifler les clients", selon un document de la police diffusé par les médias locaux. Une loi de l'Ohio interdit de toucher un danseur nu ou à moitié nu dans un club, à part les membres de sa famille proche. Parmi les clients du club présents ce soir-là se trouvaient plusieurs policiers. Ils se sont rapprochés de la scène après avoir observé l'"activité infractionnelle". Et Stormy Daniels a reproduit alors des gestes similaires sur deux policiers, dont une femme.

"Il doit quand même y avoir d'autres priorités!"



L'actrice de films X s'est ensuite rapprochée d'un troisième membre des forces de l'ordre. Le document de police décrit alors des "attouchements" sur le "fessier" et la "poitrine". "Ils ont des effectifs de forces de l'ordre pour monter une opération de ce genre? Il doit quand même y avoir d'autres priorités!!!", a tempêté son avocat sur Twitter dans la nuit de mercredi à jeudi. Avocat très médiatisé, Michael Avenatti a tweeté à nouveau jeudi matin, expliquant que sa cliente plaiderait "non Coupable" à trois chefs d'accusation pour délit mineur. M. Avenatti a également relayé un communiqué de Stormy Daniels, annonçant qu'elle annulait sa performance de jeudi soir: "Je présente mes sincères excuses à tous mes fans de Columbus".

Stormy Daniels, dont le vrai nom est Stephanie Clifford, tente d'obtenir en justice l'annulation d'un accord signé en 2016, pour lequel elle a touché 130.000 dollars en échange de son silence sur la liaison qu'elle dit avoir eue avec Donald Trump en 2006. Cet accord de confidentialité a été passé juste avant l'élection de Trump à la présidence en 2016, et c'est l'ancien avocat personnel de M. Trump, Michael Cohen, qui a versé l'argent. Donald Trump a par la suite reconnu avoir remboursé son avocat.