USA: au moins 4 morts dans une fusillade dans l'Oklahoma, le suspect est décédé

(Belga) Au moins quatre personnes ont été tuées mercredi lors d'une tuerie dans le bâtiment d'un hôpital à Tulsa dans l'Oklahoma (sud des Etats-Unis), a annoncé la police locale qui indique que le suspect est également mort.

"Nous avons désormais cinq morts, le tireur inclus" lors d'une fusillade sur le site de l'hôpital St Francis, a annoncé la police de Tulsa sur Twitter. Les autorités de la deuxième plus grande ville de l'Oklahoma sont intervenues à 16H56 (21H56 GMT) et se sont dirigées vers le deuxième étage d'un bâtiment où des coups de feu retentissaient, a précisé le chef adjoint de la police Eric Dalgleish lors d'une conférence de presse. Le tireur était armé d'un fusil et d'un pistolet et semble s'être suicidé sur place, selon la même source. Le suspect, qui n'a pas encore été identifié par les autorités, est un homme noir âgé d'entre 35 à 40, d'après M. Dalgleish. Le président américain Joe Biden a été tenu au courant de la fusillade, a annoncé la Maison Blanche, qui dit suivre la situation de près et proposer aux autorités locales l'assistance dont ils auraient besoin. Cette fusillade intervient quelques jours après le massacre perpétré par un tireur dans l'école primaire d'Uvalde et une tuerie raciste qui a fait dix morts au sein de la communauté noire à Buffalo, dans le nord de l'Etat de New York. Aux Etats-Unis, les fusillades dans des lieux publics sont un fléau récurrent que les gouvernements successifs ont jusqu'à présent été impuissants à endiguer. (Belga)