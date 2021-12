USA: Biden insulté à demi-mot lors d'un appel téléphonique pour Noël

Le président américain Joe Biden a été insulté à demi-mot lors d'un appel téléphonique dans le cadre des célébrations de Noël, lorsqu'un père de famille a utilisé une expression codée populaire chez les partisans de l'ancien président Donald Trump.



Le président et son épouse Jill se sont pliés à la tradition de discuter avec quelques personnes appelant une ligne spéciale pour suivre la tournée du Père Noël, gérée depuis 1955 par le Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD). En vidéoconférence depuis la Maison Blanche, ils ont été mis en relation avec un homme disant s'appeler "Jared", père de quatre enfants.

Après avoir discuté brièvement avec les enfants au sujet des cadeaux commandés et les avoir incités à se coucher avant minuit, M. Biden a parlé avec le père de famille soulignant notamment qu'ils avaient tous deux un fils prénommé Hunter. Mettant fin à la conversation, le président américain a souhaité "un merveilleux Noël" à son interlocuteur, qui lui a répliqué "je vous souhaite également d'avoir un merveilleux Noël, joyeux Noël" avant d'achever ses propos par "Let's go Brandon". "'Let's go Brandon', je suis d'accord", a répondu M. Biden, sans autre réaction à cette formule codée.

Cette expression est utilisée par des partisans de l'ancien président Donald Trump en lieu et place de l'insulte "Fuck Joe Biden".("Biden, va te faire f...").

S'il n'a pas été possible de déterminer dans l'immédiat si le président avait saisi la référence, Jill Biden a en revanche eu un rire gêné et une mimique avec ses yeux. L'extrait vidéo de cet échange est devenu viral sur les réseaux sociaux, certains internautes saluant le président pour être resté impassible. Tout a commencé par l'erreur d'une journaliste de la chaîne NBC interviewant début octobre le coureur automobile Brandon Brown après sa victoire sur un circuit Nascar.

Elevant la voix pour couvrir la rumeur montant des tribunes, elle lance: "Et vous pouvez entendre les chants de la foule: Vas-y Brandon!". En fait, on entend assez clairement la foule scander "Fuck Joe Biden!". L'expression "Let's Go Brandon" est rapidement devenue un slogan permettant d'insulter Joe Biden sans prononcer le "F word", mot grossier proscrit. Outre des partisans lambda de Donald Trump, des responsables politiques républicains de premier ordre ont même repris cette formule.