USA: comment 43 têtes présidentielles GÉANTES se sont retrouvées EN RUINE dans un champ de Virginie

Dans l’état de Virginie, dans la la localité de Croaker, tout visiteur qui aperçoit ce spectacle reste sans voix. 43 effigies fantomatiques de présidents se reposent dans des hautes herbes. Certains des bustes mesurent de 6 à 8 mètres de haut et ont, soit le nez qui s'écroule, soit des larmes autour des yeux...

"Cela pourrait être la scène du film d'horreur le plus patriotique du monde", commente Jennifer Billock sur le site du Smithsonian magazine, "mais cette scène est bien trop réelle".

Disposées dans un champ de la ferme familiale de Howard Hankins, ces œuvres d'art emblématiques ressemblent davantage aux zombies du passé de l'Amérique.

Ces sculptures sont en fait des restes du "Parc des présidents" de l’état de Virginie, un musée en plein air érigé en 2004 à Williamsburg, inspiré du célèbre mont Rushmore de l'état du Dakota du Sud mais qui a dû fermer ses portes à cause du manque de visiteurs. Ce musée dont la création avait coûté environ 10 millions de dollars a été un vrai flop pour les concepteurs Everette «Haley» Newman et du sculpteur de Houston David Adickes. Hankins, l’un des entrepreneurs qui avait aidé à construire le parc n’a pas eu le cœur de détruire les imposantes statues. Il a donc proposé de prendre les têtes et de les déplacer dans sa ferme, située à 15 kilomètres de là.

Cette opération de déménagement lui a coûté la bagatelle de 50.000 dollars, les statues pouvant peser chacune plus de 4 tonnes. Cette opération a duré une semaine et certains bustes ont été abîmés lors du transport délicat.

Après, la nature a également fait son œuvre. Le buste de Ronald Reagan a, par exemple, reçu la foudre.

Le domaine de Hankins n'est pas officiellement ouvert aux visiteurs. Le propriétaire n'a pas de licence d'attraction touristique et refuse les nombreuses demandes des curieux souhaitant visiter sa propriété. Mais les explorateurs et les photographes intrépides ont quand même réussi à trouver le moyen de se rendre près des statues en ruine.

Ces têtes pourraient bientôt avoir une nouvelle maison. L'actuel propriétaire a en effet confié qu'il travaillait avec des autorités locales pour trouver un bon endroit pour reconstruire un musée. Sa vision est encore plus grandiose que le musée initial, et comprend un centre d'accueil avec des souvenirs présidentiels, une reproduction du bureau ovale, du fuselage d'Air Force One, un musée dédié aux Services secrets, des souvenirs concernant les Premières Dames et une salle réservée aux guerriers blessés, etc… Bref tout un programme.