USA: davantage de familles de migrants ont tenté de traverser la frontière sud en août

(Belga) Près de 12.800 familles de migrants ont été arrêtées à la frontière sud des Etats-Unis en août alors qu'elles tentaient d'entrer illégalement dans le pays, un chiffre en hausse de 38% par rapport à juillet, a annoncé mercredi le ministère de la Sécurité intérieure.

Ces chiffres record pour un mois d'août montrent que "les flux migratoires s'adaptent aux trous dans la législation", estime le ministère, en référence à la volte-face de l'administration de Donald Trump sur le sort à réserver aux familles de migrants. En vertu d'une politique de "tolérance zéro" face à l'immigration clandestine, instaurée début mai, plus de 2.300 mineurs ont été séparés de leurs parents après leur traversée de la frontière. Face au tollé provoqué jusque chez les républicains par la détresse d'enfants en pleurs, Donald Trump est finalement revenu sur la mesure et la majorité des familles ont été réunies. Mais selon le porte-parole du ministère de la Sécurité intérieure, Tyler Houlton, "les trafiquants (...) savent que si une famille entre illégalement sur le sol américain, elle a des chances d'être libérée à l'intérieur du pays et que le ministère est obligé de libérer les familles 20 jours après leur arrestation". L'administration Trump a annoncé la semaine dernière qu'elle avait l'intention de revenir sur cette règle des 20 jours, suscitant immédiatement une levée de boucliers des défenseurs des droits de l'homme qui ne veulent pas voir des mineurs détenus indéfiniment. (Belga)