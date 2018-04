USA: des milliers d'enseignants manifestent pour l'école publique

(Belga) Plusieurs milliers d'enseignants manifestaient lundi dans le Kentucky et l'Oklahoma pour réclamer une revalorisation de leurs salaires et un meilleur financement des écoles publiques.

De nombreux cours ont été supprimés dans ces deux Etats américains. Dans certains districts, les écoles étaient fermées de toutes façons pour cause de vacances de printemps mais dans d'autres, les autorités n'ont pas été en mesure de trouver assez de remplaçants. Quelque 30.000 enseignants devaient manifester dans l'Oklahoma (sud) et plusieurs milliers étaient attendus à Frankfort, la capitale du Kentucky (centre-est). Cette mobilisation est la dernière en date d'un mouvement lancé par les enseignants des établissements publics, après une grève de neuf jours en mars en Virginie Occidentale (est) qui a permis aux instituteurs de cet Etat d'obtenir la première hausse de salaire en quatre ans. Dans le Kentucky, ils protestent en particulier devant le parlement local contre un projet de modification de leurs conditions de retraite et pour demander un financement supérieur pour l'école publique. Dans l'Oklahoma, où certains enseignants disent avoir un second emploi pour pouvoir subvenir à leurs besoins --comme servir dans un restaurant ou tondre des pelouses--, une hausse salariale de 6.100 dollars en moyenne par an a été jugée insuffisante. Cet Etat fait partie des douze ayant drastiquement réduit le budget de l'éducation dans le sillage de la crise de 2008 mais ne l'ayant pas encore revu à la hausse malgré une économie ragaillardie, selon le Centre pour le budget et les priorités politiques, un organisme de gauche basé à Washington. (Belga)