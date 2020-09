USA: deux anciens banquiers de la Deutsche Bank jugés coupables de fraude

(Belga) Deux anciens banquiers de la Deutsche Bank ont été jugés coupables par un juge américain de "pratiques commerciales trompeuses et manipulatrices sur les marchés américains des matières premières", a annoncé le département de la Justice samedi soir.

A l'issue de deux semaines de procès, un juge de Chicago les a reconnus coupables "de fraude pour leurs rôles respectifs dans des pratiques commerciales frauduleuses et manipulatrices impliquant des contrats à terme sur des métaux précieux cotés en Bourse", selon un communiqué de presse. Les deux hommes, qui travaillaient pour la deuxième banque allemande à Londres et Singapour, "ont trompé d'autres traders en passant des ordres frauduleux qu'ils n'avaient pas l'intention d'exécuter afin de créer l'apparence d'une offre et d'une demande et d'inciter à négocier à des prix, des quantités et des moments", détaille le département américain du Commerce. Leur condamnation sera prononcée le 21 janvier. (Belga)