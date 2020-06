USA: deux policiers inculpés pour avoir bousculé et blessé un homme âgé (vidéo)

Un tribunal de la ville américaine de Buffalo, dans l'Etat de New York, a inculpé deux agents de police pour avoir blessé un homme âgé, en marge d'une manifestation. Ils sont poursuivis pour coups et blessures, rapportent samedi les médias américains. Les deux policiers ont plaidé non coupable à l'audience.



Les faits se sont produits à l'issue d'une manifestation jeudi. Les deux officiers ont violemment poussé un homme âgé, qui se trouvait toujours dans la rue malgré le couvre-feu en vigueur. Des images vidéo montrent l'homme s'écrouler sur le sol et rester immobile, après quoi une marre de sang se forme autour de sa tête. Le maire de Buffalo Byron Brown et le gouverneur de New York Andrew Cuomo ont condamné les faits. Les deux officiers ont entre-temps été suspendus. Des manifestations contre le racisme, la brutalité policière et l'injustice sociale ont essaimé dans de nombreuses villes américaines après la mort de George Floyd, un Afro-Américain asphyxié par un policier lors de son arrestation à Minneapolis le 25 mai dernier. Des heurts violents et des pillages ont émaillé certaines manifestations.