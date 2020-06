USA: en pleine manifestation Black Lives Matter, ce couple sort de sa maison armes à la main et vise les participants (vidéo)

Une nouvelle manifestation du mouvement Black Lives Matter était organisée ce week-end à Saint-Louis, dans l'Etat du Missouri. Lors de celle-ci, pourtant pacifique, un couple est sorti armé pour défendre sa propriété.

Un groupe composé d'environ 300 manifestants a défilé dimanche dans les rues de Saint-Louis. Alors qu'ils traversaient un quartier chic de la ville en direction de la maison du maire, ils sont tombés face à un couple armé. En effet, un homme et une femme sont sortis de leur domicile, armes à la main, pour éloigner les marcheurs de leur propriété.

Pieds nus sur son porche, l'homme tenait une arme semi-automatique, tandis que sa femme avait un pistolet. Ils ont été filmés par les manifestants. Dans l'une des vidéos, on voit l'Américaine marcher dans la pelouse devant sa maison et pointer son arme sur les manifestants. Selon KSDK, il s'agit de Mark et Patricia McCloskey, tous deux avocats.

Selon NBC News, la manifestation avait pour but la démission de la maire Lyda Krewson. Cette dernière aurait en effet divulgué les noms et adresses des résidents qui avaient suggéré de supprimer le service de police. Elle s'est ensuite excusée et a retiré ces informations, mais une pétition demandant sa démission récolte déjà plus de 40.000 signatures. Toujours selon le média américain, plusieurs manifestants auraient endommagé les portails de certaines propriétés du quartier. La manifestation avait pourtant pour objectif d'être pacifique.