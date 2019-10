USA: Hunter Biden sort de son silence pour aider son père

(Belga) Hunter Biden, dont les activités professionnelles en Ukraine ont mis la campagne présidentielle de son père Joe Biden en porte-à-faux, est sorti de son silence dimanche pour faire baisser la pression sur l'ancien vice-président américain, l'un des favoris pour l'investiture démocrate.

Son avocat a annoncé qu'Hunter Biden quitterait le 31 octobre le conseil d'administration d'une entreprise chinoise, BHR (Shanghai) Equity Investment Fund Management Company. Un poste qui lui vaut des attaques continues de la part du président américain Donald Trump. C'est par le biais d'un communiqué de son avocat, publié dimanche sur le site Medium, que Hunter Biden sort du silence après des semaines de ces critiques virulentes de la part de Donald Trump, qui l'accuse lui et son père de corruption, sans apporter aucune preuve. "Quand Hunter a poursuivi ses activités professionnelles, il l'a toujours fait en estimant qu'il agissait de manière appropriée et en toute bonne foi. Il n'avait jamais envisagé le tir de barrage d'accusations dénuées de tout fondement contre lui et son père par le président des Etats-Unis", écrit George Mesires, le conseil de Hunter Biden. Dans le communiqué, l'avocat poursuit: "Hunter a entrepris ses activités dans les affaires de manière indépendante. Il estimait qu'il n'aurait pas été approprié d'en discuter avec son père et il ne l'a pas fait". George Mesires détaille longuement les activités du fils de Joe Biden au sein d'une entreprise ukrainienne, Burisma, dont Hunter a rejoint le conseil d'administration en 2014 et dont il a démissionné en avril 2019. "En dépit d'enquêtes détaillées, à aucun moment aucun service de police étranger ou (américain), n'a conclu que Hunter avait commis des actes répréhensibles durant les 5 ans de son mandat", souligne l'avocat. Il précise d'autre part que Hunter Biden a investi 420.000 dollars au capital de BHR dont, selon le communiqué, il n'a jamais touché aucune rémunération. Peu après que le communiqué ait commencé à alimenter les alertes en ligne des médias, Donald Trump a poursuivi ses attaques. "Où est Hunter ? Il a complètement disparu! Et maintenant il semblerait qu'il ait attaqué et trompé encore plus de pays! Les médias sont totalement absents", a tweeté le président des Etats-Unis.