USA/Infrastructures: le gigantesque plan voulu par Biden franchit une étape clé

(Belga) Grâce au large soutien de démocrates et de républicains, le plan de 1.200 milliards de dollars d'investissements dans les infrastructures présenté comme "historique" par Joe Biden a surmonté samedi une étape clé au Sénat américain, où son adoption semble désormais garantie avant d'être envoyé à la Chambre des représentants.

Fruit de mois de négociations et d'un rare consensus entre des sénateurs républicains et démocrates, ce grand plan prévoit 550 milliards de dollars de nouvelles dépenses fédérales dans les routes, les ponts, les transports mais aussi dans l'internet à haut débit et pour lutter contre le changement climatique. Il atteint au total 1.200 milliards de dollars - l'équivalent du Produit intérieur brut 2020 de l'Espagne - si l'on prend en compte la réorientation d'autres financements publics existants. Avec l'accord de 18 républicains, dont leur puissant chef Mitch McConnell, et de 49 démocrates, le Sénat a décidé de mettre fin aux débats sur le projet de loi. Ce vote de procédure nécessitait 60 voix. Il marque une étape décisive puisqu'il souligne les très fortes chances que le texte a d'être adopté ensuite, à la majorité simple (51 voix), au Sénat. Mais le texte doit encore affronter une étape de procédure et il pourrait y avoir de nouveaux votes sur les amendements. Le vote final pourrait donc intervenir en début de semaine ou survenir dès ce week-end, les règles très flexibles du Sénat permettant d'accélérer les procédures... à condition d'obtenir l'unanimité. Cet accord "représente un investissement historique" a tweeté Joe Biden samedi. "Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas le mettre en oeuvre." L'adoption de ce projet offrirait une victoire éclatante au président démocrate, qui parie sur la reprise économique et la lutte contre les ravages de la pandémie de Covid-19. (Belga)