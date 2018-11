USA: insulté par un élève, un professeur perd son sang-froid et le frappe dans sa salle de cours (vidéo)

Une vidéo interpellante a été tournée dans une école aux Etats-Unis. Un professeur, victime d'injures racistes proférées par un élève, en vient aux mains. Il devra passer devant le tribunal.

Devant ses camarades, un adolescent de 14 ans défie son professeur. Il l'insulte de "sale nègre" plusieurs fois et jette sur lui un ballon de basket. Face à cela, l'enseignant perd son sang-froid et donne plusieurs coups à l'adolescent. Des étudiants et des gardes de sécurité doivent intervenir pour mettre fin à la bagarre. Selon plusieurs témoins, le professeur avait demandé à l'élève de quitter la classe en raison de sa tenue non conforme. Cette vidéo suscite de nombreuses réactions. Beaucoup soutiennent l'enseignant.

"L'élève a dit tant de choses racistes. Il était vraiment irrespectueux", souligne l'un d'entre eux.

Le professeur a été arrêté pour "violences sur mineur". Il a ensuite été relâché après avoir payé une caution. Ses collègues ont ouvert une cagnotte sur internet pour l'aider à payer ses frais de justice. En deux jours, elle a atteint 140.000 dollars. "Nous pouvons être partagés sur ce qui s'est passé. Mais vous devez savoir que ce n'est pas la première fois que Marston Riley est agressé, que ce soit physiquement ou verbalement", affirme l'une de ses collègues.

"Je voudrais remercier mes collègues pour leur démarche et pour leur soutien", a-t-il témoigné.

Le lycéen frappé souffre de légères blessures à la tête. Le professeur de musique doit comparaître devant un tribunal le 30 octobre prochain.