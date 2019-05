USA: Kim Kardashian annonce la naissance de son quatrième enfant, né de mère porteuse

(Belga) La vedette américaine de téléréalité Kim Kardashian West a annoncé vendredi la naissance de son quatrième enfant, un garçon né de mère porteuse, avec le rappeur Kanye West.

"Il est arrivé et il est parfait! ", a tweeté la Californienne de 38 ans. C'est le second enfant du couple né par gestation pour autrui, après Chicago, venue au monde en janvier 2018. "C'est le sosie de Chicago! ", a tweeté la star de "Keeping Up with the Kardashians", l'émission de téléréalité qui a contribué à la rendre célèbre. "Je suis certaine qu'il changera beaucoup mais, pour l'instant, " a-t-elle ajouté, "il lui ressemble trait pour trait". Le couple a eu deux autres enfants mis au monde par Kim Kardashian West, North, une fille née en juin 2013, et Saint, un garçon né en décembre 2015. Les époux n'ont pas encore annoncé le prénom de leur quatrième enfant. Kim Kardashian West avait expliqué être sujette au placenta accreta, une anomalie du positionnement du placenta. Ce positionnement peut provoquer une importante hémorragie interne à la naissance. (Belga)