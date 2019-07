USA: l'accusation veut un nouveau procès contre un bénévole ayant aidé des migrants

Scott Warren, bénévole au sein de l'association humanitaire "No More Deaths", photographié à Ajo (Arizona) le 11 mai 2019JOHN MOORE

Il risquait vingt ans de prison pour avoir aidé deux migrants d'Amérique centrale: faute d'avoir pu le faire condamner une première fois, l'accusation presse désormais un bénévole d'une association humanitaire d'Arizona (sud-ouest des Etats-Unis) d'accepter une peine de 24 heures, sous peine de le traduire une nouvelle fois en justice.

Scott Warren, 36 ans, est professeur de géographie et bénévole de longue date au sein de l'association "No More Deaths". Créée en 2004, cette ONG s'est notamment donnée pour mission d'éviter que les nombreux migrants qui franchissent clandestinement la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis ne trouvent la mort dans le désert.

Les autorités fédérales accusaient Scott Warren d'avoir organisé la venue illégale de deux hommes, originaires d'Amérique centrale, qui avaient pénétré sur le sol américain en 2018. Elles lui reprochaient notamment d'avoir cherché à dissimuler les deux migrants à la police des frontières.

Le bénévole a été jugé durant deux semaines à Tucson (Arizona) en juin, ses avocats plaidant notamment qu'il avait tout juste fait preuve de "bonté humaine élémentaire" en aidant les deux hommes, rencontrés par hasard dans un refuge.

A l'issue de l'audience, les jurés ont délibéré durant trois jours sans pouvoir se mettre d'accord sur le verdict et le juge a donc annulé le procès, relaxant de fait Scott Warren.

Les services du procureur ont toutefois décidé mardi de traduire une nouvelle fois en justice le bénévole, a appris l'AFP auprès de son avocat, Greg Kuykendall.

Scott Warren n'est plus accusé de "préméditation" mais est toujours poursuivi pour être venu en aide aux migrants, ce qui constitue deux "crimes" aux yeux de l'accusation. Son nouveau procès est prévu le 12 novembre.

Selon Greg Kuykendall, "de manière très inhabituelle, le gouvernement a aussi annoncé durant l'audience (mardi, ndlr) qu'il proposait au Dr Warren de plaider coupable" d'aide à l'entrée illégale sur le territoire, un simple "délit".

S'il accepte cet accord, le bénévole se verrait infliger une peine de 24 heures de prison, correspondant au temps qu'il a déjà passé en détention lors de son arrestation, "en échange de l'abandon" des autres poursuites, a expliqué son avocat à l'AFP.

"Je suis déçu mais pas surpris que les autorités persistent à poursuivre dans ce dossier", a-t-il ajouté, accusant le gouvernement fédéral de chercher à prendre une revanche après son échec dans le premier procès.

"Nous sommes en meilleure position que jamais pour défendre Scott Warren", a lancé l'avocat, laissant entendre que son client refusera l'offre de l'accusation.