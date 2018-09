USA: l'acteur Vince Vaughn poursuivi pour conduite en état d'ivresse

(Belga) L'acteur Vince Vaughn ("True Detective", "Serial Noceurs") a été inculpé pour conduite en état d'ivresse et refus d'obtempérer lors d'un contrôle routier dans la banlieue de Los Angeles, a annoncé vendredi le bureau du procureur du comté de Los Angeles.

Vince Vaughn, 48 ans, a été arrêté à un point de contrôle d'alcoolémie le 10 juin peu après minuit, près de Manhattan Beach. Mais il a refusé de descendre de son véhicule malgré les injonctions répétées des policiers, qui ont fini par l'interpeller. Selon les analyses, il se trouvait en état d'ébriété au moment des faits et sera poursuivi pour cette infraction ainsi que pour son refus d'obtempérer. Il encourt une peine maximale de 360 jours de prison s'il est reconnu coupable, a indiqué le bureau du procureur. Un tribunal doit lui signifier formellement ces chefs d'accusation le 10 septembre. L'acteur se trouvait cette semaine à la Mostra de Venise pour présenter le film "Dragged Across Concrete", où il joue aux côtés de Mel Gibson et de Jennifer Carpenter. (Belga)