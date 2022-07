USA: l'agence de régulation des armes à feu enfin dotée d'un directeur

(Belga) Le Sénat américain a confirmé mardi le candidat choisi par Joe Biden pour prendre la tête de la principale agence de régulation des armes à feu, qui était privée de directeur depuis sept ans.

Steve Dettelbach prend la tête du Bureau de l'alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs (ATF) après une série de tueries qui ont choqué l'Amérique. Cet ancien procureur de 56 ans a été confirmé avec 48 voix pour, dont deux républicaines, et 46 contre. Il dirigera 5.000 employés dont une moitié d'enquêteurs spécialisés, notamment, dans les expertises balistiques. L'agence a également une mission de régulation de l'industrie des armes, ce qui en a fait la bête noire du puissant lobby National Rifle Association (NRA). "Après des années d'obstruction de la part du lobby des armes, le Sénat a finalement confirmé un directeur permanent à l'ATF", a salué le chef des sénateurs démocrates Chuck Schumer dans un communiqué. "Même si ce n'est pas la panacée contre l'épidémie de violences par arme à feu qui règne dans le pays", l'arrivée de Steve Dettelbach permettra de mobiliser toutes les forces fédérales contre ce fléau, a-t-il ajouté. Selon le site Gun Violence Archive, qui recense chaque incident, plus de 23.300 personnes ont été tuées par balle depuis le début de l'année, dont 12.700 lors de suicides. Le président démocrate avait initialement nommé David Chipman, un ancien agent spécial considéré comme partisan d'un durcissement des règles sur les armes, pour diriger l'ATF. En septembre, Joe Biden avait dû retirer cette candidature, faute d'avoir le soutien de tous les élus démocrates de la chambre haute. Cette reculade avait été perçue comme le signe de l'influence persistante de la NRA, qui s'était fortement mobilisée contre la nomination de David Chipman. (Belga)