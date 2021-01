USA: la décision de faire dormir des soldats de la Garde nationale dans un parking crée l'indignation

La décision de transformer un parking souterrain en dortoir pour les militaires de la Garde nationale qui protégeaient le Congrès américain à Washington a créé l'indignation jeudi soir, forçant les autorités à une volte-face rapide.

Une partie des 25.000 soldats, déployés dans la capitale américaine pour assurer la sécurité de l'investiture du président Joe Biden mercredi après l'attaque du bâtiment par des partisans de Donald Trump le 6 janvier, avaient pris l'habitude de se reposer dans les couloirs du Congrès à même le sol ou sur des lits de camp.

Mais jeudi après-midi, après la cérémonie et la reprise des séances parlementaires, les soldats ont été installés dans un parking souterrain proche.

Les clichés des militaires assis par terre et adossés aux colonnes de béton, sous la lumière blafarde des néons, avec des accès limités à des toilettes ou des prises électriques a suscité la colère des élus des deux bords.

Cette décision "était franchement inacceptable", a lancé vendredi matin le chef de majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer.

"J'ai dit à ceux qui s'occupent de la sécurité du Capitole que cela ne pouvait plus jamais se reproduire et je promets à chaque membre de la Garde nationale que cela n'arrivera plus jamais", a-t-il affirmé.

"C'est une insulte à toutes les unités de la Garde nationale qui suivent les ordres et ont patrouillé dans le froid et sous la pluie toute la nuit. Elles ont protégé notre Capitole quand nous avions le plus besoin d'elles", s'est emporté sur Twitter le représentant démocrate Brendan Boyle.

Cette situation "est impensable et dangereuse", a estimé de son côté le sénateur républicain Tim Scott, alors que la sénatrice démocrate Tammy Duckworth, ancienne membre de la Garde, a offert de laisser son bureau aux soldats réservistes.

Quelques heures plus tard, les militaires ont été réinstallés dans l'enceinte du Capitole.

Selon M. Schumer, personne ne sait exactement qui a pris la décision de déloger les militaires. Des responsables de la Garde ont indiqué qu'elle venait de la police du Capitole. Mais celle-ci, très critiquée pour s'être laissée submerger par la foule le 6 janvier, a démenti.

Elle "n'a pas ordonné à la Garde nationale de quitter le bâtiment", a assuré dans un communiqué la cheffe par intérim de cette force, Yogananda Pittman.