USA: la maire d'Atlanta testée positive au Covid-19

La maire de la ville américaine d'Atlanta Keisha Lance Bottoms, dont le nom a été avancé comme possible colistière du candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden, a annoncé mardi avoir été testée positive au nouveau coronavirus.

"Le COVID-19 a littéralement atteint la maison. Je n'ai eu aucun symptôme et j'ai été testée positive," a tweeté Keisha Lance Bottoms. Elle a expliqué sur la chaîne CNN qu'elle et son mari, également diagnostiqué positif au Covid-19, avaient décidé de se faire tester car ce dernier dormait davantage que d'habitude depuis jeudi. "Je suis toujours en état de choc car je n'ai aucune idée de la manière dont nous avons été exposés", a-t-elle affirmé. Elle avait mis sur le compte d'allergies les légers symptômes qu'elle présentait, maux de tête et toux sèche. Pressentie comme possible colistière de Joe Biden, elle s'est fait notamment connaître par un discours poignant le 29 mai. Alors qu'Atlanta (Géorgie), dans le sud des États-Unis, s'embrasait dans le sillage de la mort à Minneapolis de George Floyd, un homme noir asphyxié par un policier blanc, elle avait appelé les émeutiers à rentrer chez eux. Les États-Unis sont le pays le plus touché du monde par la pandémie de Covid-19, à la fois en nombre de cas (2.931.142) et de décès (130.248), selon le comptage de l'université Johns Hopkins.