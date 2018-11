USA: le comédien Alec Baldwin interpellé après avoir frappé un automobiliste

(Belga) Alec Baldwin a été interpellé vendredi à New York après avoir frappé un automobiliste pour une place de stationnement, suscitant une réaction de Donald Trump, régulièrement imité par le comédien américain.

L'acteur s'en est pris à un homme qui venait de garer son véhicule sur une place de parking avant lui, alors qu'il était également en quête d'un espace de stationnement, non loin de son domicile, situé dans le quartier de Greenwich Village. Des policiers l'ont alors interpellé, tandis que sa victime, qui venait de recevoir un coup de poing, était conduite à l'hôpital, a indiqué un porte-parole de la police de New York. Alec Baldwin devait se voir signifier son inculpation pour agression, a précisé le porte-parole. "Je lui souhaite bonne chance", a commenté, quelques minutes plus tard, Donald Trump, interrogé sur l'incident par des journalistes dans les jardins de la Maison Blanche. Agé de 60 ans, Alec Baldwin a contribué au succès renouvelé de l'émission "Saturday Night Live" avec ses imitations du président des Etats-Unis, qui lui ont valu, en 2017, un Emmy Award, les récompenses de la télévision. Le comédien a régulièrement critiqué Donald Trump et plusieurs fois laissé entendre qu'il ne souhaitait plus l'imiter, mais s'est à chaque fois ravisé. Il était de nouveau nommé cette année aux Emmy Awards, mais est reparti bredouille. Le comédien est connu pour sa forte personnalité et son caractère irascible. (Belga)