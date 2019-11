USA: le Comité olympique annonce des réformes après le scandale Nassar

Le Comité olympique et paralympique américain (USOPC), mis sous pression par l'affaire des abus sexuels de Larry Nassar dans la gymnastique, a annoncé des réformes en profondeur vendredi afin de renforcer la représentation et la sécurité des athlètes.

La réforme, incluant notamment l'augmentation de représentants des athlètes à la direction de l'USOPC de trois à cinq membres, figure dans un amendement approuvé par l'actuelle direction à la suite des recommandations formulées, en août, par un groupe chargé des réformes.

"Nous avons promis des réformes révolutionnaires et substantielles à nos structures et pratiques qui reconnaissent l'importance du rôle des athlètes dans notre organisation. Et aujourd'hui, nous avons fait un pas important dans cette direction", a affirmé Susanne Lyons, présidente de l'USOPC depuis le 1er janvier 2019.

Les modifications, approuvées à l'unanimité par la direction de l'USOPC lors d'une réunion spéciale tenue jeudi, entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2020, soit huit mois avant les JO de Tokyo. L'adoption de ces nouveaux statuts intervient quelques mois après les recommandations de deux sénateurs destinées à renforcer le contrôle du Congrès sur l'USOPC.

Outre la gymnastique, différentes fédérations olympiques américaines ont été ébranlées par une série de scandales relatifs à des abus sexuels depuis plus de dix ans.

Le 14 septembre, le département américain de la Justice (Doj) a ouvert une enquête sur les abus sexuels dans les sports olympiques du pays, se penchant à son tour sur les défaillances en la matière au sein des instances sportives.

Les investigations, qui porteront essentiellement sur la gymnastique américaine, résultent du scandale Larry Nassar. Ce dernier, alors médecin de l'équipe américaine, a agressé entre 1996 et 2014 plus de 350 gymnastes, parmi lesquelles les championnes olympiques Gabrielle Douglas, Aly Raisman et Simone Biles. La plupart des victimes, des deux sexes, étaient mineures.

Nassar a été arrêté et inculpé de pornographie enfantine au niveau fédéral et de violences sexuelles par l'Etat. Il purge depuis une peine d'emprisonnement à perpétuité après avoir plaidé coupable.