USA: le marathon de San Diego brièvement perturbé, un tireur arrêté

"Le tireur de 100 West C St. est en garde à vue. Il n'y a plus de menace. La scène est sécurisée. Le Rock and Roll Marathon a repris", a tweeté la police de San Diego. La police a employé le mot neutre de "active shooter" et n'a pas précisé s'il s'agissait d'un homme ou, comme l'affirment plusieurs médias, d'une femme. Les organisateurs du marathon, appartenant à la série "Rock and Roll Marathon", ont indiqué dans un communiqué que la course avait été interrompue pendant environ 11 minutes, de 11h45 à 11h56 heure locale (vers 18h45 GMT). Selon eux, l'incident n'était pas lié au marathon. Environ 4.900 athlètes ont été déviés vers une zone de sécurité, avant d'être autorisés à repartir. "La situation liée à un tireur actif qui faisait face aux forces de l'ordre n'était pas liée à la course d'aujourd'hui", ont indiqué les organisateurs, soulignant tout de même que le protocole d'urgence avait été activé. Aucune information sur d'éventuels blessés n'a été communiquée. Des médias locaux ont fait état d'un policier qui se serait blessé lui-même à la jambe avec son arme. Le ou la suspecte se serait trouvé dans un immeuble de parking, près de la ligne d'arrivée du marathon, dans le centre de cette ville du sud de la Californie. La police devait tenir un point presse dans la journée.