USA: le "shutdown" pourrait durer jusqu'en janvier

La fermeture partielle des administrations fédérales américaines pourrait durer jusqu'en janvier, a affirmé dimanche le directeur du budget à la Maison Blanche, Mick Mulvaney.

"Il est très possible" que le shutdown "aille jusqu'au nouveau Congrès" qui doit se réunir pour la première fois le 3 janvier, a dit M. Mulvaney, alors que les tractations sur le budget fédéral, suspendues samedi, doivent reprendre le 27 décembre entre le Congrès et la Maison Blanche. Les démocrates vont reprendre début janvier le contrôle de la Chambre des représentants après leur victoire électorale en novembre et les républicains resteront majoritaires au Sénat, ce qui augure des négociations difficiles entre les deux chambres. Le président américain Donald Trump refuse d'approuver un projet de budget préparé par le Congrès s'il n'intègre pas le financement d'un mur à la frontière du Mexique à hauteur de 5 milliards de dollars. L'opposition démocrate, qui refuse de voter ce volet du projet, propose d'allouer 1,3 milliard de dollars pour améliorer le système de surveillance frontalier. Faute de budget, de nombreux ministères et agences gouvernementales ont fermé leurs portes samedi matin, laissant environ 800.000 fonctionnaires en congé sans solde ou, pour les services jugés essentiels, forcés de travailler sans être payés alors que la période des fêtes bat son plein. M. Mulvaney a néanmoins tenu à préciser que tous les employés fédéraux seraient payés jusqu'au 28 décembre, et que ce n'est qu'à partir de cette date que leurs salaires seront susceptibles d'être affectés par le "shutdown". Il a été désigné comme prochain secrétaire général par intérim de la Maison Blanche, pour remplacer le général John Kelly après son départ en fin d'année.