USA: le tireur de Parkland pourrait toucher une assurance-vie de 400.000 dollars

L'avocat commis d'office de Nikolas Cruz, qui a tué 17 personnes dans un lycée de Parkland en Floride, a demandé à ne plus représenter son client au motif que ce dernier allait toucher une assurance-vie et ne méritait plus de bénéficier d'une défense gratuite.

Howard Finkelstein, avocat du comté de Broward, a adressé une requête en ce sens mercredi soir, expliquant que Nikolas Cruz, 20 ans, "est bénéficiaire d'une assurance-vie et peut toucher la moitié d'un capital décès estimé à 864.929 dollars", soit plus de 430.000 dollars. Aux Etats-Unis, la loi prévoit que les accusés n'ayant pas les moyens de se payer les services d'un avocat bénéficient d'un commis d'office. Selon le journal local Sun Sentinel, Nikolas Cruz et son frère Zachary sont les bénéficiaires d'une assurance contractée par leur mère, décédée en novembre 2017. Mais il risque de ne pas voir la couleur de cet argent, en raison des poursuites engagées contre lui au civil par les familles des victimes. Il avait aussi déjà expliqué, l'année dernière, vouloir faire don de son héritage aux familles des victimes. Nikolas Cruz a reconnu avoir ouvert le feu, le 14 février 2018, dans le lycée Marjory Stoneman Douglas de Parkland, avec un fusil semi-automatique AR-15. Quatorze lycéens et trois employés de l'établissement étaient tombés sous les balles.