USA: le tireur de Virginia Beach venait de présenter sa démission

L'employé municipal qui a abattu 12 personnes vendredi à Virginia Beach avant d'être tué par la police avait présenté sa démission quelques heures seulement auparavant, ont annoncé dimanche les autorités de cette ville américaine.

Interrogé en conférence de presse, le responsable administratif de cette station balnéaire de la côte est des Etats-Unis a confirmé en répondant par une simple affirmative que le tireur, DeWayne Craddock, avait présenté sa démission vendredi avec deux semaines de préavis. "Il a prévenu ses supérieurs hiérarchiques ce matin-là, vendredi", a déclaré Dave Hansen. "D'après ce que je sais, il l'a fait par e-mail". "Nous sommes en train d'établir où ce courrier se trouve", a-t-il ajouté, sans plus de précisions. Depuis la fusillade, les autorités s'emploient à démentir des rumeurs voulant que le tueur ait été licencié juste avant. "Il n'avait pas été licencié, et il n'était pas en train d'être licencié", a martelé dimanche M. Hansen. "D'après ce que je sais, le travail de l'auteur (de la fusillade) était satisfaisant, il était bien vu par son département et il n'y avait aucune mesure disciplinaire en cours". Les interrogations perdurent donc sur le mobile de M. Craddock, un homme d'une quarantaine d'années employé depuis environ 15 ans au service des travaux publics de Virginia Beach. Il a ouvert le feu vers 16H00 vendredi dans un bâtiment municipal, tirant "à l'aveugle" sur toutes les personnes se trouvant sur son passage. Comme lui, ses 12 victimes étaient toutes --sauf une-- employées de la station balnéaire de 450.000 habitants au sud de Washington, où se trouve également une importante base de la marine américaine. Quatre personnes ont également été blessées, dont trois grièvement. M. Craddock était armé de deux pistolets de calibre .45 achetés légalement en 2016 en 2018 selon la police. Deux autres armes ont été retrouvées à son domicile.