USA: le tireur qui a fait 12 morts à Virginia Beach identifié

Les autorités américaines ont identifié samedi l'auteur de la fusillade qui a fait 12 morts la veille, avant d'être lui-même abattu par la police, dans un bâtiment municipal d'une station balnéaire de la côte est des Etats-Unis.

Il s'agit de DeWayne Craddock, employé municipal depuis une quinzaine d'années à Virginia Beach, ville de 450.000 habitants à environ 300 kilomètres au sud de Washington. L'homme d'une quarantaine d'années était lourdement armé et d'autres armes ont été retrouvées à son domicile. Les autorités locales n'ont prononcé son nom qu'à une seule reprise lors d'une conférence de presse chargée en émotion, préférant saluer la mémoire des 12 victimes, sept hommes et cinq femmes, dont 11 travaillaient pour les services municipaux. Le tireur a également fait quatre blessés graves, toujours hospitalisés samedi. Chacune des victimes a été présentée sobrement, avec une photo d'identité et sa durée d'emploi auprès des services de la ville. La police n'a pas dévoilé le mobile du tireur, indiquant que l'enquête était toujours en cours.