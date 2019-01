USA: les démocrates veulent un vote pour sortir du "shutdown"

(Belga) Les démocrates américains ont annoncé lundi qu'ils allaient examiner une loi budgétaire pour tenter de sortir de la paralysie partielle des administrations fédérales, dès qu'ils s'empareront du contrôle de la Chambre des représentants, jeudi.

Mais l'avenir de cette loi apparaît plus qu'incertain puisque le texte n'inclut aucun nouveau financement pour le mur que veut construire Donald Trump à la frontière mexicaine, afin d'endiguer l'immigration clandestine. Or le président républicain, qui a pouvoir de veto sur les lois du Congrès, a encore répété lundi qu'il voulait un "mur solide", pour lequel il réclame une enveloppe de cinq milliards de dollars. "Les démocrates vont probablement présenter un projet de loi, mignonnet comme d'habitude, qui n'apporte RIEN à la Sécurité à la Frontière, à savoir le Mur", a tonné le président sur Twitter. Sans cette enveloppe, il ne signera pas les lois budgétaires qui pourraient mettre fin au "shutdown" partiel qui paralyse 25% des administrations fédérales depuis le 22 décembre, dont certains ministères cruciaux. "Non, nous ne céderons pas", martèle Donald Trump dans un entretien qui doit être diffusé dans la soirée sur la chaîne Fox News (03H00 GMT mardi), selon des citations publiées par la chaîne. Les élections parlementaires de novembre ont débouché sur un Congrès divisé: les démocrates ont remporté la Chambre des représentants mais les républicains ont renforcé leur majorité au Sénat. Les nouveaux parlementaires prendront leurs fonctions ce jeudi, à midi. A la Chambre, les démocrates comptent donc marquer leur rentrée en s'affichant comme ceux qui veulent débloquer une situation de "shutdown" profondément enkystée. (Belga)