USA: les investissements du budget 2023 de Biden nécessaires face à l'inflation, selon Janet Yellen

Les investissements prévus par le président américain Joe Biden dans son projet de budget 2023, notamment pour développer les énergies renouvelables, sont nécessaires pour lutter contre l'inflation, a estimé mardi la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, devant des sénateurs.

"Les éléments du projet de loi du président – dont les initiatives d'énergie propre et les plans de réforme du marché des médicaments sur ordonnance – peuvent aider à réduire les coûts payés par les consommateurs américains", a assuré la ministre de l'Economie de Joe Biden, devant la commission des Finances du Sénat.

Joe Biden compte notamment, pour réduire les factures d'électricité des ménages américains, sur des investissements destinés au développement des sources d'électricité renouvelables. Il veut également réduire le coût des médicaments sur ordonnance.

Plaidant auprès de ces sénateurs pour qu'ils adoptent le projet de budget 2023 du président, Mme Yellen a assuré qu'une "orientation budgétaire appropriée est nécessaire" aux Etats-Unis pour maîtriser l'inflation sans affaiblir le marché du travail, "en complément des actions de politique monétaire de la Réserve fédérale".

Les élus du Congrès - sénateurs et élus à la Chambre des représentants - tiennent les cordons de la bourse et devront voter sur le projet de budget 2023, qui avait été présenté fin mars par le président américain.

"Le Congrès a de nombreux leviers pour alléger le fardeau des coûts qui pèsent sur les ménages", a souligné la ministre.

- L'inflation va "rester élevée" -

Joe Biden a fait de la lutte contre l'inflation sa priorité en matière d'économie. La hausse des prix a un peu ralenti en avril, après avoir atteint en mars des records depuis 40 ans, mais reste très élevée, à 8,3% sur un an selon l'indice CPI - sur lequel sont indexées, notamment, les retraites.

L'inflation en mai sera publiée vendredi et devrait, sur un mois, s'accélérer de nouveau, selon un consensus d'analystes.

La secrétaire au Trésor a averti que l'inflation devrait "rester élevée", sans préciser d'échéance.

La semaine passée, elle avait reconnu n'avoir pas prévu, en 2021, la vigueur de cette flambée des prix, et a souligné mardi n'avoir alors pas anticipé "un scénario dans lequel nous serions confrontés à de multiples variants du Covid (qui) perturberaient notre économie et la chaîne d'approvisionnement mondiale", ni "l'impact sur les prix des aliments et de l'énergie de l'invasion russe de l'Ukraine".

Elle a ajouté qu'elle et le président de la banque centrale américaine, Jerome Powell, auraient à l'époque "pu utiliser un meilleur terme que transitoire", adjectif par lequel ils ont, pendant plusieurs mois, décrit l'inflation.

Janet Yellen sera entendue mercredi par les membres de la commission chargée des questions de fiscalité à la Chambre des représentants, sur le même sujet.

Le président américain avait présenté le 28 mars un projet de budget 2023 - du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 - de près de 5.800 milliards de dollars. Ce projet donne la priorité à la taxation des Américains les plus riches, à la lutte contre la criminalité et à la défense pour soutenir l'Ukraine face à l'invasion russe.