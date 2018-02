USA: les parents de Melania Trump désormais résidents permanents

(Belga) Les parents slovènes de Melania Trump sont désormais résidents permanents aux Etats-Unis, a indiqué leur avocat mercredi, suscitant des interrogations sur le fait qu'ils aient pu bénéficier d'un programme de rapprochement familial auquel Donald Trump veut mettre fin.

"Je peux confirmer que les parents de Mme Trump sont tous les deux légalement aux Etats-Unis sous le statut de résidents permanents", a indiqué Michael Wildes dans un communiqué. "La famille, qui ne fait pas partie de l'administration, a demandé que sa vie privée soit respectée et je ne ferai aucune autre déclaration sur ce thème", a-t-il ajouté. Cette annonce concernant le statut de Viktor et Amalija Knavs, révélé par le Washington Post, a suscité d'intenses spéculations dans la mesure où ils semblent avoir bénéficié d'un système montré du doigt par Donald Trump, connu sous le nom de "migrations en chaîne". Cette expression, prisée des conservateurs anti-immigration, désigne les immigrés légaux qui parviennent à venir aux Etats-Unis grâce au parrainage de membres de leur famille qui ont immigré avant eux, notamment des frères ou soeurs, ou des enfants. "Presque toutes les familles américaines ont un lien avec des programmes d'immigration que Trump veut supprimer, y compris sa propre famille", a réagi l'élu démocrate Luis Gutierrez. La question de l'immigration fait actuellement l'objet d'un véritable bras de fer au Congrès entre démocrates et républicains. Elu sur un message d'extrême fermeté sur ce thème, Donald Trump a envoyé des signaux contrastés au cours des derniers mois, se montrant ouvert à une possible régularisation de centaines de milliers de clandestins arrivés jeunes aux Etats-Unis. (Belga)