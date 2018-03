USA: les trois explosions aux colis piégés à Austin sont "liées", selon la police

(Belga) La police a estimé lundi que trois explosions aux colis piégés survenues à Austin, au Texas, qui ont fait deux morts et plusieurs blessés en dix jours sont "liées".

Un premier colis piégé a tué lundi matin un jeune homme de 17 ans et blessé une femme habitant le même domicile, où vivaient des Noirs, selon la police de la capitale texane où se déroule le grand festival South by Southwest. Un second paquet a explosé un peu plus tard, blessant grièvement une femme d'origine hispanique âgée de 75 ans. Un précédent colis piégé laissé le 2 mars à l'entrée d'une autre maison d'Austin, où vivaient des Noirs, a tué un homme de 39 ans, toujours selon la police.