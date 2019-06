USA: pas d'eucharistie pour deux élus catholiques soutenant l'avortement, décrète l'évêque

(Belga) Deux parlementaires ayant soutenu une loi facilitant l'avortement dans l'Illinois sont privés d'eucharistie jusqu'à ce qu'ils "se soient véritablement repentis de leurs graves péchés", ont annoncé jeudi les autorités catholiques de cet Etat du nord des Etats-Unis.

Michael Madigan et John Cullerton, respectivement président de la Chambre des représentants et du Sénat de l'Illinois, "ont obstinément persisté à promouvoir le crime abominable et le grave péché de l'avortement", affirme dans un décret daté du 2 juin l'évêque Thomas Paprocki, qui dirige le diocèse de Springfield, dans le centre de l'Etat. Le décret stipule également que les parlementaires catholiques ayant "coopéré dans le mal (...) en votant pour toute législation qui promeut l'avortement, ne doivent pas se présenter pour recevoir la communion sans s'être d'abord rapprochés du Christ et de l'Eglise". L'eucharistie, ou communion, est un rite essentiel de la foi catholique où le fidèle reçoit l'hostie, symbole du sacrifice de Jesus-Christ. Les deux élus démocrates ont soutenu et facilité le passage de deux lois, en 2017 et 2019, favorisant l'accès à l'avortement. La loi la plus récente, adoptée fin mai au Sénat, stipule notamment que l'avortement est un droit fondamental pour les femmes et qu'"un ovule fertilisé, un embryon ou un foetus n'a pas de droits indépendants". Le texte a été voté alors que plusieurs Etats conservateurs américains ont au contraire adopté récemment des lois très restrictives sur les interruptions volontaires de grossesse (IVG). La loi doit encore être promulguée par le gouverneur de l'Illinois pour entrer en vigueur. Le décret religieux ne devrait toutefois pas empêcher de communier les deux élus basés à Chicago, au nord-est de l'Etat. L'évêque de Springfield a pris le même type de décret contre le sénateur démocrate Dick Durbin, qui avait empêché le passage au Congrès américain d'une loi restrictive sur l'avortement en 2018. Le prélat avait expliqué à l'époque suivre les décisions prises depuis 2004 par ses prédécesseurs à l'encontre du sénateur pour ses positions en faveur de l'IVG. En 2004, lors de la campagne présidentielle, des évêques catholiques avaient affirmé qu'ils auraient refusé de donner l'eucharistie au candidat catholique démocrate John Kerry parce qu'il soutenait l'avortement. Et en 2006, la conférence des évêques américains avait rappelé qu'un texte de "préparation à recevoir la communion" citait l'avortement dans la liste des "pensées ou actions qui sont de graves violations de la loi de Dieu". (Belga)