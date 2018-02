USA: perpétuité pour l'auteur de l'attentat de Manhattan de septembre 2016

(Belga) Ahmad Rahimi, l'Américain d'origine afghane inspiré par Ben Laden et jugé coupable d'attentats à la bombe en septembre 2016 à Manhattan, a été condamné mardi à la prison à perpétuité.

"Il n'y a rien qui puisse justifier autre chose qu'une peine de prison à vie", a déclaré le juge fédéral Richard Berman à l'issue d'une audience de plus de trois heures. L'enquête avait établi qu'il avait planté deux bombes artisanales le 17 septembre 2016 dans le quartier très fréquenté de Chelsea, au coeur de Manhattan. L'une d'elles n'avait pas explosé. Mais l'autre, placée dans une poubelle de la 23e rue, avait blessé 31 personnes, semant la panique dans la première ville américaine par une belle soirée de fin d'été. C'était le premier attentat à New York depuis les attentats du 11 septembre 2001. Ahmad Rahimi, 30 ans, arrivé aux Etats-Unis en 1995 avec sa famille et naturalisé américain en 2011, a pris la parole lors de l'audience mardi, affirmant s'être radicalisé après avoir subi des "discriminations" du seul fait qu'il s'habillait en musulman pratiquant et subissait notamment des interpellations lors de voyages en avion. Mais le juge Berman a fait peu de cas de ses explications: "il n'y a aucune comparaison entre les récriminations que vous pouvez avoir et les actes que vous avez commis", a-t-il déclaré. "La conclusion incontournable est que vous restez extrêmement dangereux (...) et hostile", a ajouté le juge Un jury populaire avait jugé mi-octobre, à l'issue d'un procès de deux semaines, Ahmad Rahimi, coupable de huit chefs d'accusation, dont utilisation d'une arme de destruction massive et placement d'une bombe dans un lieu public. (Belga)