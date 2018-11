USA: Pfizer augmente en janvier le prix d'une quarantaine de médicaments

(Belga) Le laboratoire pharmaceutique américain Pfizer a annoncé vendredi qu'il allait augmenter à partir de janvier le prix de 41 médicaments, soit 10% de son portefeuille, au risque de s'attirer les foudres du président Donald Trump.

"Dans un esprit d'une plus grande transparence pour les patients, l'entreprise partage aujourd'hui ses projets de maintenir globalement le prix pour 90% de ses médicaments, et d'augmenter, à partir du 15 janvier 2019, celui de 10% de son portefeuille de produits pharmaceutiques, soit 41 médicaments seulement", indique-t-il dans un communiqué. Interrogé, le groupe n'a pas cité le nom des médicaments concernés ou le champ de leur prescription, soulignant que cela relevait de la confidentialité. Dans son communiqué, Pfizer précise que la hausse de prix sera de 5%, exception faite de trois d'entre eux qui se verront imputer une augmentation de 3% pour les deux premiers et de 9% pour le troisième "en raison de la finalisation de deux programmes extensifs de développement qui ont conduit à l'approbation récente de la FDA", l'autorité de santé américaine, pour deux nouvelles formes d'utilisation. Cette décision est prise alors que le président américain somme l'industrie pharmaceutique de baisser les prix des médicaments, bien plus chers aux Etats-Unis qu'en Europe par exemple. (Belga)