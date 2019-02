USA: plus de 2.500 vols annulés en raison d'une tempête

(Belga) Plus de 2.500 vols depuis et vers les Etats-Unis ont été annulés mardi, alors qu'une tempête hivernale s'abat sur le nord-est du pays et le Midwest.

Le site de surveillance aérienne Flightaware.com rapporte que 2.512 vols ont été annulés et 5.186 retardés, dont des centaines de et vers des aéroports new-yorkais ou de Chicago. En cause, d'importantes chutes de neige ou de pluie, occasionnant un risque d'inondations. Lundi déjà, la tempête avait causé l'annulation de 1.142 vols. La plupart des compagnies permettent aux voyageurs de reprogrammer leur départ. (Belga)