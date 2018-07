USA: Plus de 700 enfants migrants sont encore séparés de leurs parents

(Belga) Plus de 700 enfants séparés de leur famille à la frontière américaine sont toujours placés sous la supervision du gouvernement, en dépit de l'injonction judiciaire de procéder à la réuni des enfants et de leurs parents jeudi.

Le gouvernement a affirmé à la cour qu'il estimait avoir respecté la date butoir imposée, car les familles restantes ne sont pas éligibles pour une réunification, comme dans les cas où les parents sont perçus comme dangereux, ou présentent des antécédents criminels graves. Un rapport de CNN sur les dépositions judiciaires du gouvernement évoque que 1.442 familles avec enfants de plus de cinq ans, et que plus de 378 enfants ont été libérés sous "circonstances appropriées". . Au total, 1.820 enfants ont donc été réunis ou relâchés. "Le programme de réunification (...) est en cours de déroulement et devrait résulter dans la réunification de tous les membres éligibles", explique le gouvernement dans ces documents. L'administration Trump avait déjà prévenu que plusieurs centaines de parents dont les familles ne répondent pas aux critères ne verraient pas leurs enfants avant la date butoir. Ils sont finalement 711. Dans 431 cas, les parents ont déjà été expulsés des Etats-Unis. La séparation des parents faisait partie d'une politique gouvernementale visant à décourager l'immigration illégale via la frontière entre les USA et le Mexique, mais la mesure a été retirée avec une mobilisation publique importante. (Belga)