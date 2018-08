USA: plusieurs morts dans une fusillade à Jacksonville

Une fusillade a eu lieu dimanche dans la ville de Jacksonville au nord-est de la Floride, de "multiples morts" étant à déplorer, a tweeté le bureau du shérif de Jacksonville.

Une fusillade a eu lieu dimanche lors d'un tournoi de jeu vidéo à Jacksonville en Floride, de "multiples morts" étant à déplorer, a tweeté le bureau du shérif de la ville, précisant par la suite qu'un suspect est mort. Selon CBS et le Miami Herald, il y a quatre morts et onze blessés. "Fusillade de masse au Jacksonville Landing. Eloignez-vous de la zone. La zone n'est pas sûre à ce stade", a tweeté le bureau du shérif. "Multiples morts sur place, plusieurs transportés" à l'hôpital, a-t-il ajouté ensuite.

Les tirs se sont produits lors d'un tournoi du jeu vidéo Madden NFL 19, une référence pour le football américain. Le tournoi se déroulait dans un bar de la zone de Jacksonville Landing, qui regroupe restaurants et lieux de divertissement. L'organisateur EA Sports Madden NFL a indiqué sur Twitter avoir connaissance d'un "incident" lors de son tournoi de Jacksonville. Quelques minutes après son premier tweet, la police a indiqué qu'un suspect était mort, "on ne sait pas à ce stade s'il y a un deuxième suspect. Les recherches sont en cours". "J'ai eu beaucoup de chance. La balle a touché mon pouce", a tweeté un joueur de 19 ans, Drini Gjoka, qui appartient à l'une des équipes participant au tournoi, nommée Complexity Gaming. Le patron de cette équipe, Jason Lake, qui n'était pas présent, a indiqué à l'AFP par message sur Twitter que son joueur "avait réussi à s'échapper dans la rue et à se réfugier dans un club de sport".

Dans une vidéo saisissante (ci-dessous), on peut entendre les coups de feu alors que deux jeunes individus sont en pleine partie de Madden NFL 19.