USA: pour l'élue démocrate Ilhan Omar, Trump est un "fasciste"

(Belga) L'élue démocrate Ilhan Omar s'est dite jeudi "convaincue" que Donald Trump était "un fasciste", après que le président américain l'a accusée de détester les Etats-Unis et l'a appelée à "retourner" dans son pays d'origine.

"Je suis convaincue que c'est un fasciste", a dit à des journalistes l'élue du Minnesota, de confession musulmane, tout en dénonçant la volonté de M. Trump et de ses partisans de faire taire "le débat démocratique et les divergences d'opinions" dans le pays. "Ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos de notre combat pour ce que devrait réellement être notre pays", a-t-elle ajouté. La parlementaire avait été prise pour cible la veille par les partisans du milliardaire républicain, qui avaient scandé "Renvoyez-la! " à l'évocation d'Ilhan Omar, fille de réfugiés somaliens et élue au Congrès en 2018. "Cela ne m'a pas plu. Je ne suis pas d'accord avec cela", a déclaré jeudi M. Trump, qui a écouté mercredi soir la foule reprendre cette formule à plusieurs reprises sans dire un mot. Le locataire de la Maison Blanche a aussi assuré, contre toute évidence, qu'il avait essayé d'interrompre ces chants. "J'ai commencé à parler très rapidement", a-t-il avancé. Le président a violemment attaqué ces derniers jours Ilhan Omar et trois autres élues démocrates issues des minorités, les accusant "d'aimer les ennemis" de l'Amérique et les invitant à quitter le pays si elles n'y étaient pas heureuses. Ces propos ont provoqué un tollé, notamment chez les démocrates qui ont dénoncé des propos "racistes" et "xénophobes". (Belga)