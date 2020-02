USA: premier déploiement d'arme nucléaire de faible puissance

(Belga) Les Etats-Unis ont annoncé mardi avoir déployé pour la première fois une arme nucléaire de faible puissance à bord d'un sous-marin, en réponse au développement par la Russie d'armement similaire.

"L'US Navy a déployé la tête nucléaire de faible puissance W76-2 sur un missile balistique lancé depuis un sous-marin", a indiqué dans un communiqué le numéro deux du Pentagone, John Rood. Lors de la publication de la nouvelle "posture nucléaire" des Etats-Unis il y a deux ans, le Pentagone avait prévenu qu'il allait modifier une cinquantaine de têtes nucléaires pour en réduire la puissance et les embarquer à bord de sous-marins afin de répondre à une menace perçue de la Russie. Selon Washington, Moscou est en train de moderniser un arsenal de 2.000 armes nucléaires tactiques, menaçant les pays européens à ses frontières et contournant ses obligations selon le traité de désarmement New START, qui ne comptabilise que les armes stratégiques servant de fondement à la doctrine de la dissuasion, basée sur la "destruction mutuelle assurée". Ces armes nucléaires tactiques, d'une puissance inférieure à la bombe d'Hiroshima, permettraient à Moscou de reprendre l'avantage sur les Occidentaux en cas de conflit. Le déploiement par Washington de cette première arme nucléaire de faible puissance est destiné à "renforcer la dissuasion" et à donner aux Etats-Unis une capacité de réponse "rapide et moins mortelle", ajoute M. Rood, confirmant des informations d'un groupe d'experts, la Federation of American Scientists (FAS). La tête nucléaire W76-2, qui a une charge explosive estimée à 5 kilotonnes, a été déployée fin 2019 à bord du sous-marin USS Tennessee, qui patrouille dans l'Atlantique, selon deux experts de la FAS, William Arkin et Hans Kristensen. C'est trois fois moins que les 15 kilotonnes de la bombe d'Hiroshima, et très peu comparé aux 455 et 90 kilotonnes des armes nucléaires déjà embarquées à bord de sous-marins américains, précisent-ils. (Belga)