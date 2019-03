USA: Secouée par les scandales, une prestigieuse université nomme une femme à sa tête

(Belga) Secouée par des scandales de fraude aux admissions et d'agressions sexuelles, la prestigieuse Université de Californie du Sud (USC), située à Los Angeles, a nommé mercredi pour la première fois une femme à sa présidence.

Carol L. Folt remplace à la tête de cette institution C.L. Max Nikias, qui avait démissionné l'an dernier après les accusations d'agressions sexuelles portées par des centaines d'anciennes patientes contre un gynécologue exerçant sur le campus d'USC, George Tyndall. Mme Folt a souligné dans un communiqué "avoir conscience que notre communauté est profondément déstabilisée par des défis pressants". "Je vous assure que nous relèverons ces défis tous ensemble, frontalement, de manière décisive, avec honnêteté et franchise", écrit l'ancienne responsable de l'Université de Caroline du Nord, biologiste âgée de 68 ans. Elle a été choisie à l'unanimité parmi une centaine de candidats trouvés par un comité de sélection et doit prendre ses fonctions le 1er juillet. L'annonce de cette nomination intervient quelques jours seulement après la révélation de l'implication d'USC dans un vaste scandale de fraude aux admissions concernant plusieurs établissements américains. Plus d'une trentaine de parents, dont la star de la série télévisée "Desparate Housewives" Felicity Huffman, ont déjà été inculpés dans cette affaire de pots-de-vin versés à des intermédiaires pour obtenir des places dans des universités parmi les plus cotées des Etats-Unis. L'USC a d'ailleurs licencié la semaine dernière deux responsables sportifs qui seraient impliqués dans ce scandale et a commencé à revoir l'admission des étudiants mis en cause. L'université est aussi en butte à de nombreuses procédures intentées par des victimes présumées de George Tyndall, qui lui reprochent de ne pas avoir agi malgré plusieurs alertes. Elle a déjà accepté en octobre 2018 de verser quelque 215 millions de dollars d'indemnités à certaines d'entre elles. (Belga)