USA: Stripe ne veut plus gérer les paiements sur le site de campagne de Trump

(Belga) Le spécialiste américain du paiement en ligne Stripe va cesser de gérer les transactions sur le site de campagne de Donald Trump après l'assaut mercredi du Capitole par des partisans du président américain, a confirmé une source proche de l'entreprise lundi.

Selon le Wall Street Journal, qui avait dévoilé l'information dimanche, Stripe estime que le site a enfreint ses règles contre l'incitation à la violence. Parmi les conditions imposées à ses clients, la société demande en effet à ses utilisateurs de ne pas accepter de paiements de la part d'organisations "qui s'engagent, encouragent, promeuvent ou célèbrent la violence illégale ou des atteintes physiques à des personnes ou des biens". Plusieurs entreprises ont coupé les ponts avec Donald Trump et ses partisans depuis l'intrusion violente de soutiens du président au Congrès la semaine dernière. Twitter a ainsi suspendu définitivement le compte personnel du locataire de la Maison Blanche tandis que la plateforme de ventes en ligne Shopify a fermé des pages vendant des articles liés à la campagne de Donald Trump. Certaines entreprises comme le géant de l'hôtellerie Marriott et l'assureur-santé Blue Cross Blue Shield ont pour leur part indiqué qu'elles allaient cesser toute donation aux élus républicains s'étant opposés le 6 janvier à la certification des résultats de l'élection présidentielle. La banque JPMorgan Chase a pour sa part annoncé qu'elle mettait temporairement en suspens ses dons aux responsables politiques américains, républicains comme démocrates. Invoquant aussi l'infraction à ses termes et conditions sur la violence, Stripe avait déjà cessé de travailler avec le réseau social conservateur Gab quand il avait été découvert en 2018 que l'auteur d'une fusillade ayant fait 11 morts dans une synagogue de Pittsburgh y avait posté de nombreux messages antisémites. (Belga)