USA: triplé d'Ariana Grande au sommet des ventes, première depuis les Beatles

La chanteuse américaine Ariana Grande s'est adjugée les trois premières places du dernier classement des ventes de disques aux Etats-Unis, publié mardi, une première depuis les Beatles, en 1964.

Le titre "7 Rings", qui reprend le thème de "My Favorite Things" de la comédie musicale "La Mélodie du bonheur", est arrivé en tête du classement, suivi par "Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored" et "Thank U, Next".

Les trois titres sont issus de l'album "Thank U, Next", qui s'est lui aussi hissé au sommet des ventes dès la première semaine de sa sortie, selon le classement de Billboard, publié mardi.

C'est la première fois qu'un artiste ou un groupe prend le contrôle du podium depuis les Beatles en 1964. Les quatre de Liverpool y étaient parvenus, cette année-là, durant cinq semaines différentes.

Le 4 avril 1964, le groupe anglais avait même réussi à occuper les cinq premières places du classement des "singles".

Aucun autre artiste ou groupe n'a réussi à monopoliser le podium depuis la création du classement, en 1955.

"Thank U, Next" a passé sept semaines en tête des ventes de titres musicaux aux Etats-Unis, tandis que "7 Rings" vient d'enchaîner sa quatrième semaine en n°1.

Ariana Grande a reçu, il y a quelques jours, son premier Grammy Award, récompense de l'industrie du disque aux Etats-Unis, dans la catégorie meilleur album pop, pour son précédent opus, "Sweetener".

A 25 ans seulement, Ariana Grande a déjà vu 13 de ses chansons intégrer le top 10 et quatre de ses albums atteindre la première place.

Durant sa premières semaine, l'album "Thank U, Next", a été écouté sur des plateformes musicales 307 millions de fois, un record pour un album pop.

Pour tenir compte des usages, les classements de Billboard intègrent les ventes physiques, les téléchargements et le streaming.