Ce couple est soupçonné d'un millier d'agressions sexuelles: dans leurs smartphones, la police a retrouvé des photos compromettantes

Un chirurgien californien et sa petite amie ont été inculpés pour des viols commis sur deux jeunes femmes qu'ils avaient préalablement droguées, a annoncé mardi le bureau du procureur du comté d'Orange, qui soupçonne le couple d'avoir fait des centaines d'autres victimes.

C'est le journaliste Philippe Corbé, correspondant aux Etats-Unis, qui évoque ce sordide fait divers ce matin sur les ondes de RTL France. Un couple de Californiens a été arrêté à Newport Beach, une station balnéaire chic au sud de Los Angeles. Aux physiques avantageux, la police a sombrement résumé leur profil de cette manière: "La beauté du diable, mais le visage du mal". Lui est un beau chirurgien de 38 ans appelé Grant Robicheaux. Elle s'appelle Cerissa Riley. Elle est sa compagne. Avec sa longue crinière brune, elle aurait pu être mannequin.

"Ils sont presque la caricature de Californiens, tels qu'on peut les voir dans les sériés télés. Jeunes, beaux, musclés, bronzés, sportifs. Grant mène une vie fastueuse. Il est même apparu dans une émission de télé réalité où des Mâles américains (c'était le nom de l'émission) recherchaient des filles, pour un soir ou pour la vie", complète la description de notre journaliste.

"Les gens imaginent souvent les violeurs comme des individus louches à l'affût dans les buissons (...) La réalité, c'est qu'ils viennent de toutes les catégories sociales", a souligné lors d'une conférence de presse le procureur Tony Rackauckas.

"Nous pensons qu'ils utilisaient leur physique avantageux et leur charme pour endormir la méfiance de leurs proies", a expliqué le procureur.

Ils font désormais les unes des journaux après avoir été inculpés ce mardi pour une agression sexuelle et un viol sur deux jeunes femmes. En fait, Grant et Clarissa étaient des chasseurs. Après un stratagème ficelé, et des sorties minutieusement préparées, ils ramenaient des proies, droguées dans l'appartement de Grant pour les violer. L'une de leurs dernières victimes s'est réveillée en plein viol et a hurlé. L'un des voisins a alerté la police.

Ce qui a conduit à l'arrestation des deux jeunes gens qui ont tout nié en bloc, en évoquant que cette femme était consentante. la police a lancé une enquête et a trouvé dans les smartphones des auteurs présumés de viol...des milliers de clichés de femmes.

"A ce stade de l'enquête, nous pouvons dire qu'il existe des centaines de vidéos de femmes, plus ou moins déshabillées et plus ou moins conscientes, en train d'être agressées. Et nous sommes encore en train d'en visionner", a précisé à l'AFP une porte-parole du procureur, Michelle Van Der Linden. Depuis l'annonce de l'inculpation du couple dans la matinée, "les téléphones des enquêteurs n'arrêtent pas de sonner", a-t-elle dit à l'AFP, espérant que d'autres victimes pourront être identifiées.

Le chirurgien et sa compagne ont notamment été inculpés de viols et de détention de drogue et d'armes. Ils encourent respectivement une peine de 40 et 30 ans de réclusion. Leurs avocats ont fait savoir qu'ils rejetaient "toute accusation de relation sexuelle non consentie" et souhaitent que "toute la lumière soit faite sur ce dossier lors d'un procès public".

"Aucune des accusations portées dans cette affaire ne concerne les activités médicales du Dr Robicheaux ou ses patients", assurent-ils dans un communiqué.