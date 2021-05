Un enfant de 6 ans a été tué par balle vendredi sur une autoroute californienne après une dispute entre sa mère et un autre automobiliste, ont rapporté des médias locaux.



La mère du jeune garçon, nommé Aiden Leos, était en route pour déposer son fils à l'école à Orange, à une cinquantaine de km au sud-ouest de Los Angeles, quand une voiture lui a fait une queue de poisson.



Des gestes auraient été échangés et l'un des deux automobilistes présents dans l'autre véhicule a tiré en direction de la voiture de la mère, touchant son fils, qui était assis dans un rehausseur.



"Il a dit 'maman, mon ventre me fait mal'", a déclaré la soeur d'Aiden Leos, Alexis Cloonan, à la chaîne de télévision locale Fox 11. Paniquée, la mère s'est alors arrêtée sur le bord de l'autoroute, a pris son fils dans les bras, et a constaté qu'il saignait.



L'enfant, conduit à l'hôpital, a succombé à ses blessures.



Il s'agit d'un "acte isolé de violence routière", a affirmé Florentino Olivera, agent de la police de la route californienne, au Los Angeles Times.



Les deux automobilistes sont toujours recherchés par la police.



Les armes à feu sont très répandues aux Etats-Unis et les enfants, parfois très jeunes, en sont régulièrement victimes.



Une femme et son fils de 5 ans avaient été blessés par balles, mardi à Washington, après avoir demandé à un homme qui circulait en trottinette électrique de ralentir. Les deux victimes ont survécu.



Depuis le début de l'année, 119 enfants de moins de 11 ans ont été tués par balle aux Etats-Unis, et 274 ont été blessés, selon le site Gun Violence Archive.