USA: un enfant de deux ans se tue en jouant avec un pistolet caché sous un oreiller

(Belga) Un enfant de deux ans s'est tué en jouant avec un pistolet caché sous un oreiller à Jonesboro, dans le sud des Etats-Unis, alors que ses parents dormaient, a annoncé la police citée vendredi par les médias locaux.

Le drame s'est produit jeudi dans cette petite ville de l'Etat de Géorgie. Le petit garçon est entré dans la pièce où dormait son père et a mis la main sur l'arme à feu qui se trouvait "autour des oreillers", a déclaré le porte-parole de la police du comté de Clayton, Scott Stubbs cité par le Clayton News Daily. Il a appuyé sur la gâchette et la balle l'a atteint. Quand les secours sont arrivés, il était en arrêt cardiaque. La veille, un autre garçonnet de deux ans a été retrouvé mort par balles dans l'appartement où il vivait à Birmingham, dans l'Alabama. Son arrière grand-mère a déclaré qu'il avait trouvé une arme et s'était tiré dessus, mais la police n'a pas confirmé cette hypothèse, selon le site d'informations locales AL.com. "Nous appelons la population à faire attention avec les armes, surtout quand ils ont des enfants à la maison", a toutefois déclaré le policier James Jackson cité par ce média. Un tiers des foyers américains possèdent une arme à leur domicile. Selon le site Gun Violence Archive, 586 enfants âgés de 0 à 11 ans ont été tués ou blessés par balles depuis le début de l'année. (Belga)