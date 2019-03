USA: un ex-ministre de Hong Kong condamné à 3 ans pour corruption

(Belga) Un ancien membre du gouvernement de Hong Kong a été condamné lundi à trois ans de prison pour avoir offert des pots-de-vin à des responsables tchadiens et ougandais au bénéfice d'une compagnie pétrolière chinoise, a indiqué le procureur fédéral de Manhattan.

Au terme d'un procès d'une semaine, Patrick Ho Chi Ping, 69 ans, ex-ministre de l'Intérieur de Hong Kong, avait été reconnu coupable en décembre de corruption et de blanchiment d'argent. M. Ho avait notamment été accusé d'avoir offert en 2014 deux millions de dollars au président du Tchad Idriss Déby Itno, afin d'obtenir de précieux droits pétroliers. Le président Deby avait rejeté l'offre à titre personnel mais avait demandé à ce que l'argent soit transféré comme "un don au peuple tchadien", selon les procureurs new-yorkais. Il était aussi reproché à M. Ho d'avoir versé, en 2016, 500.000 dollars sur un compte lié au ministre des Affaires étrangères ougandais Sam Kutesa et 500.000 dollars en liquide au président ougandais Yoweri Museveni, afin qu'ils favorisent une compagnie chinoise. L'opération avait été menée pour le compte du conglomérat CEFC China Energy, étoile montante de l'industrie énergétique chinoise basée à Shanghai, selon les procureurs new-yorkais. Une partie de l'argent avait transité par des banques new-yorkaises. (Belga)