USA: un garçon de trois ans retrouvé seul à la frontière avec le Mexique

(Belga) Un enfant de trois ans a été retrouvé seul mercredi à la frontière avec le Mexique par des agents des douanes américains, selon lesquels il a été "abandonné par des passeurs".

L'enfant, qui ne parle pas bien compte-tenu de son jeune âge, avait son nom et un numéro de téléphone écrits sur ses chaussures, ont précisé les garde-frontières dans un communiqué. Il a été découvert au petit matin quand des agents qui patrouillaient près de la frontière mexicaine au niveau de Brownsville, dans le sud du Texas, ont repéré plusieurs personnes à pied. "Quand ils ont essayé d'intercepter le groupe, les clandestins présumés se sont éparpillés dans un champ" de maïs, écrivent-ils dans leur communiqué. En fouillant dans la verdure, ils ont découvert le garçonnet "en pleurs". L'enfant a été examiné par des médecins qui l'ont trouvé en bonne santé, précisent les garde-frontières dans leur communiqué. Selon eux, des agents l'ont occupé toute la journée avec des jeux et des dessins-animés et doivent le remettre aux employés du ministère de la Santé, qui ont la charge des mineurs migrants non accompagnés. Toutes les tentatives pour joindre ses parents se sont pour l'instant avérées infructueuses. Les Etats-Unis sont confrontés depuis plusieurs mois à l'arrivée d'un nombre croissant de migrants en provenance d'Amérique du Sud, qui voyagent de plus en plus en groupes et en famille. Le président Donald Trump, qui a fait de la lutte contre l'immigration illégale un marqueur de sa présidence, ne cesse de dénoncer une crise à la frontière. Mercredi, il a salué dans un tweet "le travail formidable" réalisé par la police aux frontières. "Elle a déjà interpellé plus de 418.000 migrants clandestins cette année, beaucoup plus que l'an dernier" à la même époque, s'est-il félicité.