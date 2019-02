USA: un gouverneur démocrate refuse de démissionner en raison d'une ancienne photo raciste

(Belga) Le gouverneur démocrate de l'Etat américain de Virginie qui s'était excusé pour une photo raciste prise lors de ses années étudiantes est revenu samedi sur ses déclarations et a fait savoir qu'il n'avait pas l'intention de démissionner, comme le pressent les responsables de son parti.

Vendredi soir, Ralph Northam avait réagi à la polémique née de la diffusion d'une photo présente dans un trombinoscope de son école de médecine en 1984. A côté de son nom, plusieurs photos de lui sont affichées dans cet album de fin d'année. L'un des clichés montre deux personnes: l'une grimée en noir --un "blackface"-- et l'autre vêtue de la tunique blanche du Ku Klux Klan. "Un site internet a publié une photo de moi dans mon album d'école de médecine en 1984 dans un déguisement qui est à l'évidence raciste et insultant", a-t-il reconnu vendredi dans un communiqué, sans préciser s'il était derrière le "blackface" ou la robe du KKK. "Je suis sincèrement désolé pour la décision que j'ai prise d'apparaître ainsi sur cette photo", a-t-il poursuivi. Mais Ralph Northam semble avoir changé d'avis dans la nuit. Selon plusieurs médias américains samedi, il a appelé plusieurs responsables locaux pour expliquer, in fine, que ce n'est pas lui sur la photo, contredisant ainsi ses déclarations de la veille. Surtout, rapportent ces médias, il a expliqué ne pas vouloir démissionner, alors que les grands noms du Parti démocrate (Joe Biden, Elizabeth Warren, Kamala Harris...) appellent à son départ et qu'il est maintenant totalement isolé sur la scène politique. "Nous avons pris la décision de laisser le gouverneur Northam faire la bonne chose et démissionner ce matin. Mais nous avons appris qu'il ne démissionnera pas ce matin", a tweeté samedi le Parti démocrate de Virginie. Le gouverneur devait s'exprimer depuis la capitale de cet Etat du Sud, Richmond, dans l'après-midi. (Belga)