USA: un homme arrêté pour des colis suspects envoyés des bases militaires

(Belga) Un homme a été arrêté pour avoir envoyé une douzaine de colis suspects à des bases militaires de la région de Washington, a annoncé mardi le FBI.

De "multiples" colis suspects ont été découverts lundi dans les centres de tri du courrier des bases de Fort Belvoir, en Virginie, Anacostia-Bolling, à Washington, Fort Lesley J. McNair, à Washington, Dahlgreen, en Virginie, et au siège de la CIA à Langley, en Virginie, a indiqué la police fédérale américaine dans un communiqué. Chaque base en a reçu plusieurs, et au total une douzaine de courriers suspects ont été découverts. L'enquête du FBI a montré que les colis "contenaient des dispositifs potentiellement destructeurs et apparaissaient avoir été envoyées par le même individu", précise le communiqué. Tranh Cong Phan, un homme de 43 ans vivant à Everett, près de Seattle, dans l'Etat de Washington (nord-ouest), a été interpellé lundi et devait être présenté mardi à la justice. "Personne n'a été blessé", a indiqué le ministre de la Défense Jim Mattis à des journalistes au Pentagone. Il n'a pas précisé la nature des dispositifs trouvés dans les courriers suspects. Le FBI a prévenu que d'autres colis avaient peut-être été envoyés et a incité à la prudence. (Belga)